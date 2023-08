Lõuna-Norras varises kokku raudteesild

Riigile kuuluv raudteeinfrastruktuuri ettevõte Bane Nor teatas, et uurib 1957. aastal ehitatud 172,5 meetri pikkuse terassilla kahjustuste ulatust.

Raudteefirma teatas, et ei tea, millal turvakaalutlustel suletud sild uuesti avatakse ning kas kahjustusi on tekkinud ka liini teistele osadele.

Raudtee haldaja Sigbjørn Korsgård ütles: „Ohtu, et sild veelgi allapoole jõkke triiviks, ei ole. Kuid me tahame selle võimalikult kiiresti veest välja saada, et tagada veevool Lågenis ja et saaksime silla üle jõe oma kohale tagasi panna.“