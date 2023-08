VIDEO | Urmas Reinsalu: erinevatel osapooltel on faktiliselt erinevad seisukohad, mis tähendab, et keegi valetab

Reinsalu kõneles, et nad said tänaselt istungilt lisainformatsiooni. „Esiteks on lisainformatsioon see, et riigiprokuratuuri esindaja hinnangul tegelikult riigi asutuste esindajate vahel võib aset leida niisugune kuritegu nagu mõjuvõimuga kauplemine. Teiseks see, et kui isikutel on ametiisikutena kahtlusi, peaksid nad pöörduma prokuratuuri või politseisse. Seda neid tõsiseid süüdistusi esitanud isikud teinud ei ole, tuleb nentida,“ märkis ta.