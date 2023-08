VIDEO | Toomas Sildam: praeguse rahandusministriga suhtlen ma tulevikus ainult meili teel

Merike Saks on öelnud, et ta ei tunnetanud naljategemist või lõõpimist, millal see lõõpimine aset leidis? Sildami sõnul võis see olla 9. juunil, kui ta vestles Saksaga presidendi kantselei eelarve teemal. Nimelt oli kantselei oodanud 25 päeva rahandusministri vastust, kas raha saab juurde või mitte, ning Saksaga vesteldes sai ta aru, et ootamine on olnud ilma asjata. „Siis kindlasti mingi frustratsioon tekkis,“ sõnas ta.

Rahandusminister Mart Võrklaev süüdistas Toomas Sildamit valetamises. „Toomas Sildam on küll osav sõnamees, aga üks ühele on vale olnud see, et sa Delfile oled öelnud, et sa ei tea, kellest jutt käib. Peep Jahilo ütles eelmisel nädalal siin laua taga, et ta informeeris sind minu vestlusest temaga, kus me puudutasime ka sind - seal ei saa ühtegi kahtlust olla, kellest käib jutt. Ja teine pool on see, et mina oleksin sinu nime võinud varem välja öelda. Aga sa ütlesid Delfis jällegi, et Peep Jahilo kinnitas, et ta on sinuga vestelnud sellest, et mina olen temaga rääkinud, näinud probleemi, rääkinud sinu isikust ehk ma olen nii nime välja öelnud kui ka sul oli Delfi intervjuu ajaks teada, kellega on tegu,“ rääkis Võrklaev istungil.