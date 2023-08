VIDEO | Mart Võrklaev: ma ei pea Toomas Sildami juttu siiraks

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles Delfile, et tema jaoks oli uus info see, et Toomas Sildam ei võtnud ühendust fraktsioonijuhi Erkki Keldoga, et arutada riigikogus toimuvat. „Minu kõnes oli talle sõnum, et minister käib eelnõusid kaitsmas, aga fraktsioonijuht on see, kes jälgib graafikut. Loomulikult on see oluline, kuidas me need ära suudame menetleda, ja soovitus temale oli pöörduda fraktsioonijuhi poole. Tänases vestluses tuli aga välja, et ta seda kordagi teinud ei ole,“ rääkis Võrklaev ja lisas, et tema jaoks jäi arusaamatuks, mis oli telefonikõne mõte - kas suur mure eelnõude pärast või midagi muud.