Andmekaitse Inspektsioon alustas menetlust Pere Sihtkapitali tellimusel tehtud uuringu suhtes

Menetlust alustati, et kontrollida isikuandmete töötlemise vastavust isikuandmete kaitse üldmäärusele ja isikuandmete kaitse seadusele. Asjaolude väljaselgitamiseks alustas Andmekaitse Inspektsioon järelevalvet kolme osapoole suhtes: Tartu Ülikool, Pere Sihtkapital SA ja RAIT Faktum & Ariko. Lisandumas on ka järelevalve siseministeeriumi osas. Järelevalve esmases etapis on tehtud ettekirjutus andmete töötlemise piiramiseks ja edasise töötlemise keelamiseks. Ettekirjutus hõlmab ka teiste Pere Sihtkapitali SA tellimusel tehtud uuringute jaoks kogutud isikuandmeid.