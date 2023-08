VIDEO ja BLOGI | Dekaan kaotas skandaali tõttu töökoha. TÜ rektor: Eamets on teinud ülikoolile ja teadlastele korvamatut kahju

„Raul Eamets on teadlikult, sihilikult eiranud lepingu sõlmimise keeldu,“ märkis Asser ning sõnas, et säärast seisukohta väljendati ülikooli juristi poolt juba maikuus. „Tänases vestluses ei saanud vähimalgi määral aru, et Eamets mõistaks selle teo tagajärgi.“

Asser märkis, et mitte ainult ei kahjustanud Eamets ülikooli mainet, vaid on ühtlasi muutnud keerukamaks ka oma kolleegide töö.

„Antud juhul on tõsiselt kahjustada saanud teadlaste renomee. On kuritarvitatud Eesti elanike usaldust. Ja kõik selle tagasivõitmine, selgitamine on jäetud akadeemilise kogukonna õlgadele,“ sõnas rektor pressikonverentsil. „Kahju ülikooli ja teadlaste renomeele on korvamatu.“