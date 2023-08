VIDEO, FOTOD ja BLOGI | Dekaan kaotas skandaali tõttu töökoha. TÜ rektor: Eamets on teinud ülikoolile ja teadlastele korvamatut kahju

Asser teatas, et töösuhe Eametsaga lõppeb novembris – pärast etteteatamisaega, mis on sätestatud töölepingus. Kuigi Eamets ise olevat pidanud mõistlikuks karistuseks kõigest dekaanipositsioonist loobumist, ei oleks see Asseri arvates kõiki asjaolusid arvestades õiglane.

„Raul Eamets on teadlikult, sihilikult eiranud lepingu sõlmimise keeldu,“ märkis Asser ning sõnas, et säärast seisukohta väljendas ülikooli jurist juba maikuus. „Tänases vestluses ei saanud vähimalgi määral aru, et Eamets mõistaks selle teo tagajärgi.“

Eamets ei kavatse dekaanipositsioonist ise loobuda. Seetõttu on Asser teinud pöördumise sotsiaalteaduste valdkonna nõukogule, millel seisab neljapäeval ees nõupidamine.

„Eametsa umbusaldamise küsimus on loodetavasti nende järgmises päevakavas,“ märkis ta ning lubas kohtumisest ka ise osa võtta.

Asser märkis, et Eamets mitte ainult ei kahjustanud ülikooli mainet, vaid on ühtlasi raskendanud oma kolleegide tööd.

„Antud juhul on tõsiselt kahjustada saanud teadlaste renomee. On kuritarvitatud Eesti elanike usaldust. Ja kõik selle tagasivõitmine, selgitamine on jäetud akadeemilise kogukonna õlgadele,“ sõnas rektor pressikonverentsil. „Kahju ülikooli ja teadlaste renomeele on korvamatu.“

