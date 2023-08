Põlvamaa vees on jätkuvalt kolibakter. Lasteaialapsed joovad pudelivett ja pesevad käsi veetünnis

Põlva Vee juhataja Kristo Kivisaar rääkis Delfile, et laupäeval võetud kordusproovi tulemusi veel ei ole, kuid mitteametlikult öeldi, et koli-laadne bakter on jätkuvalt olemas. „Jätkame sama rida. Tarbimiseks keeta vett ja võtame taas kordusproovid,“ rääkis Kivisaar.

Ta ütles, et endast antakse kõik, et 1. septembriks saaks kolibakter eemaldatud. „Loodame, et see (koli-laadsete bakterite arv – K. M.) ei ole kasvav trend ja pigem kahanev,“ märkis Kristo Kivisaar.