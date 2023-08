Nigeri hunta tahab esitada kukutatud president Bazoumile süüdistuse riigireetmises

Tegemist on järjekordse märgiga selle kohta, et hunta ei kavatse rahvusvahelisele survele järele anda ega võimu demokraatlikult valitud Bazoumile tagasi anda, vahendab BBC News.

Bazoumi on pärast umbes kolme nädala tagust riigipööret kinni hoitud presidendipalee keldris.

Hunta teatas riigitelevisioonis ette loetud avalduses, et on kogunud tõendeid, et esitada „kukutatud presidendile ning tema kohalikele ja välismaa kaasosalistele süüdistused riigireetmises ning Nigeri sise- ja välisjulgeoleku õõnestamises“.

63-aastast Bazoumi hoitakse kinni koos naise ja pojaga ning on kasvav mure tema tervise pärast. Laupäeval käis tema juures arst, kes ütles, et ta on vaatamata keerulistes tingimustes kinni hoidmisele heas tujus.

Lääne-Aafrika riikide ühendus ECOWAS on ähvardanud sõjalise sekkumisega Nigeris, aga seni ei ole ähvardust teoks teha suudetud. Hunta on hoiatanud, et kaitseb end igasuguse välise sekkumise vastu.

ECOWAS on huntale ka sanktsioonid kehtestanud. Muu hulgas on kärbitud elektritarneid Nigerisse, mis on tekitanud pealinnas Niameys ja teistes linnades elektrikatkestusi.

Laupäeval kohtus hunta juhtidega Niameys katsena kriisi lahendamist vahendada mõjukas islamivaimulike delegatsioon naaberriigist Nigeeriast.

Hunta määratud peaminister Ali Mahamane Lamine Zeine ütles, et on optimistlik, et läbirääkimised ECOWAS-iga leiavad aset lähipäevil, et arutada sanktsioonide tühistamist.