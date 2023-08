Tartu Ülikool lõpetab dekaan Raul Eametsaga töösuhte. Eamets: see karistus on ebaproportsionaalselt suur

Delfi avaldab Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri avalduse täismahus:

Reedel, 11. augustil sai ülikoolile teatavaks, et sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets on ülikooli nimel sõlminud õigusvastaselt koostöölepingu Pere Sihtkapitali SA-ga, rikkudes sellega mitmeid ülikooli sisereegleid ja ka seadust. Mõistan dekaani tegevuse ilma ühegi õigustuseta hukka ning andsin olukorra ilmnedes sellest kohe teada nii Raul Eametsale kui ka avalikkusele. Tänasel kohtumisel teavitasin Raul Eametsa, et arvestades rikkumise tõsidust on mõeldamatu ülikoolis tööd jätkata.

Pean oluliseks põhjendada otsust ja ennetada küsimusi, kas ülikooli otsus on proportsionaalne. Leian, et töösuhte lõpetamine on ainuvõimalik variant, sest Raul Eamets on professori ja dekaanina teinud teadlikult valikud, mille käigus on ta otsustanud 1) rikkuda ülikooli juhtimisalaseid reegleid (näilise lepingu sõlmimine ja selle varjamine); 2) mitte kinni pidada heast teadustavast ja teaduseetika nõuetest ning 3) eirata korruptsioonivastase seaduse toimingupiirangu nõudeid. Kui eksimusi olnuks üks, võinuks ülikool kaaluda hoiatust või ainult dekaaniameti ennetähtaegset lõpetamist. Praegusel juhul pole see aga mõeldav, sest järjestikuste rikkumiste toimepanek oli teadlik valik. Ka juhtunu avalikuks saamise järel ei ole Raul Eamets mõistnud oma rikkumiste täit tõsidust.