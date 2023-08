Riigikogu põhiseaduskomisjon koguneb erakorraliselt arutama Pere Sihtkapitali ja TÜ tegevust

„Aasta alguses eraldas toonane riigihalduse minister Riina Solman Pere Sihtkapitalile 250 000 eurot. Selgust vajab, miks ja millistest vahendistest Solman selle raha eraldas. Perepoliitika on teatavasti sotsiaalministeeriumi, mitte rahandusministeeriumi vastutusala,“ selgitas Lauri.

Samuti vajab Lauri sõnul vastust küsimus, kas rahaeraldusele eelnes konkurss ning millistel põhjustel eraldati raha just Pere Sihtkapitalile.

Lauri viitas ka hiljuti selgunud asjaolule, et Pere Sihtkapital on uuringute läbiviimisel rikkunud mitmeid reegleid ja ei saa ka välistada, et seadust. „Seega on võimalik, et riigieelarvelist raha on kasutatud seaduserikkumise läbiviimisel, halvemal juhul seoses kuriteoga,“ märkis Lauri.

Igor Taro sõnas oma sotsiaalmeedias nii:

Riigikogu Põhiseaduskomisjoni esimehena pole mul teist valikut, kui kutsuda uuel nädalal kokku erakorraline istung ja pärida selle kohta vastavatelt ametiasutustelt. Peame mõistma, miks niimoodi läks, kas andmekaitse ja teadusuuringute kokkupuute valdkonnas on midagi valesti ja kas on tarvis parlamendi poolt miskit ette võtta olukorra parandamiseks.

Teine asi, mis mind erakordselt häirib Riigikogu lasterikaste perede toetusrühma esimehena, on rahvastiku- ja perepoliitika maine kahjustamine taolise skeemitamisega, kus kõveraid teid pidi aetakse mingit täiesti läbipaistmatut agendat. Meil on tõsiseid väljakutseid nii pikas perspektiivis Eesti rahva tulevikku mõttes kui ka perede toimetuleku osas lähiajal. Osasid probleeme oleme kaardistanud Lasterikaste perede toetusrühma esimesel kohtumisel Lasterikaste perede liidu juhtidega kevadel. Seal on tõesti teemasid, mida on tarvis uurida, kuid praegune juhtum paneb kogu temaatikale tugeva pitseri ning reeglitest üleastumine sunnib ilmselt ka juba kogutud andmed hävitama. Arusaamatu on ka soolisest diskrimineerimisest lähtunud valik teha uuring ainult naiste seas. Kas meestel pole rahvastiku- ja pereasjades siis mingit rolli?