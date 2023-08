VIDEO | Mariupoli lähistel hukkus kadõrovlaste ja Vene sõdurite tulevahetuses mitu juhuslikku möödujat

Mariupoli seaduslik linnapea Petro Andrjuštšenko ütles, et ühe versiooni järgi alustasid tulistamist purjus kadõrovlased, kes asulas peatusid. Pärast tulistamist suleti külasse viivad teed. Pühapäeva hommikul tehtud avalduses lisas Andrjuštšenko, et hukkunud elanike seas on kaks teismelist tüdrukut neli meest ja üks naine.