Vene sõjalaev peatas Mustal merel sõitnud Türgi kaubalaeva hoiatuslaskudega ja otsis läbi

Türgi ajaloolise poliitiku järgi nimetatud kaubalaev „Şükrü Okan“ sõidab ametlikult Palau lipu all, ent on varem kasutanud ka Türgi lippu ja selle kodusadamaks on Istanbul. 7. augustil Kreeka Chalkise sadamast väljunud laev sisenes Mustale merele Bosporuse väina kaudu ja viibis pühapäeva pärastlõunal Türgi ja Bulgaaria ranniku lähistel. Selle ametlikuks sihtpunktiks on märgitud Rumeenia Sulina sadam, teatab veebileht MarineTraffic.