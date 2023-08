Grozev: kuue kuu pärast on Prigožin kas surnud või alustab uut mässu

„Putin läks televisiooni ja nimetas Prigožinit reeturiks,“ ütles Grozev. „Kõik teavad, mida reeturitega tehakse, aga Putin ei saa seda veel teha. Kuue kuu pärast on Prigožin kas surnud või toimub teine putšikatse.“

Grozevi sõnul ta ei usu, et Vene eliit väljaspool sõjalis-tööstuslikku kompleksi Ukraina-vastast sõda vajalikuks peab. Keegi aga ei julge esimesena kriitikaga esineda, lisas ajakirjanik, kes võrdles seda olukorda psühholoogiast tuntud „vangi dilemmaga“. Putini kukutamiseks on Grozevi hinnangul kaks võimalikku stsenaariumit. „Kas lõppeb vangi dilemma või saavad nad temast lihtsalt lahti paremini koordineeritud riigipöördega. Seni ei ole selleks valmis oligarhid, ministid ega FSB. Ent ülejäänud eliit ei soovi elada Põhja-Korea 2.1 stiilis ja külmutatud pangaarvetega.“ Grozev avaldas arvamust, et otsustava tõuke riigipöördeks võiksid anda sündmused rindel.