Küla asub Donetski oblasti lõunapoolses osas ja on üks Ukraina vastupealetungi tõkestavatest punktidest. Reedel avaldasid külaservas tehtud video ka ukrainlased. Laupäeval teatas Ukraina kaitseministeerium, et piirkonnas on saavutatud osalist edu. Vene kanalite teatel ei ole asula seni täielikult Ukraina kontrolli all ja jääb esialgu rinde „halli tsooni.“

„Urožaine on edukalt maha mängitud, nagu ka Staromajorskoje,“ kirjutab Telegrami-kanal „Separ13_13.“ Allikas süüdistab toimunus muu hulgas Vene vägede kurnatust. „Probleem on roteerumise puudumises, uut mobilisatsioonilainet oleks olnud vaja palju varem, rääkisin sellest juba jaanuaris,“ kaebas autor. „Mehed on olnud rindejoonel ligi aasta, siin on tulemus.“

Vene kanal „Milinfolive“ kaebab, et küla loovutamiseni viis küla kaitsnud 36. armee 37. brigaadi madal moraal. Brigaadi tankid olevat keeldunud jalaväge toetamast, kuna see tähendanuks kindlat hävingut. „Jalavägi tõmbas kõigist idapoolsetest metsatukkadest tagasi 10. augustil ja väitsid põhjuseks, et neil ei ole enam elavjõudu,“ kirjutab autor. „Tegelikult on pool brigaadist hõivatud tagalas alkoholi joomisega ja ohvitsereid ei suutnud neid mõistusele tuua. Aga mingil põhjusel saadetakse 37. brigaadi endiselt kõige olulisematesse rindelõikudesse, mille nad edukalt vaenlasele loovutavad.“