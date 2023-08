Kohtunik hoiatas Trumpi ässitavate avalduste eest ja teatas, et ei luba protsessil karnevaliõhkkonda

Eilne otsus oli löök eriprokurörile, kes on väljendanud muret, et Trump võib paljastada salajast materjali ja hirmutada tunnistajaid.

Kohtunik ütles, et kogu protseduur on tavapärane.

„Ta on kriminaalasja kohtualune. Tal on piirangud nagu igal teisel kohtualusel,“ ütles Chuktan. „See, et kohtualune tegeleb poliitilise kampaaniaga, ei võimalda talle suuremat ega väiksemat vabadust kui mis iganes kriminaalasja kohtualusele.“

See, mida Trump võib avaldada, on üks mitmest võitlusest Trumpi kaitsemeeskonna ja föderaalprokuröride vahel.

Trump ja tema advokaadid väitsid, et Trumpi sõnavabadust piiratakse ja et salastatud peaks olema ainult tundlik informatsioon.

Sellega Chuktan nõustus. Ta ütles aga, et USA põhiseaduse esimese parandusega antud õigused ei ole absoluutsed, ja hoiatas, et ei luba kohtuprotsessil „karnevaliõhkkonda“.

Veel on Trump väitnud, et ei saa oodata ausat kohtuprotsessi USA pealinnas, sest sealne valijaskond hääletab ülekaalukalt demokraatide poolt.

Trump on rünnanud ka kohtunik Chuktani ennast, väites, et ei ole mingit võimalust, et ta saaks õiglase protsessi, kui Chuktan on kohtunik.