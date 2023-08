JÄRELEVAADATAV | Tuline väitlus: sõnavabadus versus vaenukõne kriminaliseerimine

Teema on tänavu eriti aktuaalne. Valimised on läbi ja sündiv koalitsioon kavatseb vaenukõne keelamise seadustamisega edasi minna. Suuremas osas läänemaailmas on vaenukõne ja sõnavabaduse debatt tuline - kas piirata ohtlikku ja kergelt levivat vaenukõne või hoida iga viimsegi küünega kinni sõnavabadusest. Samuti alustas Euroopa Komisjon Eesti suhtes rikkumismenetlust, kuna arvab, et Eesti pole 15 aasta tagust vaenukõne raamotsust korrektselt üle võtnud. Vaenukõne asjus käivad praegu paljude Euroopa riikide suhtes menetlused.