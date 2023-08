Hawaii maastikupõlengutes hukkunute arv on kasvanud 80-ni, toimuvad uued evakueerimised

Sajad inimesed on kadunud ja hukkunute arv võib kasvada. Tegemist on ohvriterohkeima looduskatastroofiga Hawaii osariigi ajaloos, vahendab BBC News.

Hawaii peaprokurör teatas, et algatatakse põhjalik uurimine selle kohta, kuidas võimud maastikupõlengutele reageerisid. Esitatakse küsimusi, kas võimud hoiatasid elanikke piisavalt.

Maui politsei teatas Facebookis, et prioriteet on tagada kogukonna ja kiirreageerijate ohutus ning seetõttu on käimas Kaanapali evakueerimine.