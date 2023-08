TÜ: Raul Eamets sõlmis ülikooli ja Pere Sihtkapitali vahel õigusvastase lepingu, rikkudes korruptsioonivastast seadust

„Peame kahetsusväärselt tõdema, et dekaan on lepingut sõlmides ületanud oma volitusi, ehkki ülikool on institutsioonina öelnud, et sedalaadi lepingut sõlmida ei tohi,“ sõnas Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser. „Tegu on jämeda eksimusega ja ülikool mõistab sellise teguviisi ühemõtteliselt hukka. Soovime, et uuringu kutse saanud inimesed oleksid teadlikud, et uuring ei ole kooskõlas hea teadustavaga, selle läbiviimisel ei ole Tartu Ülikoolil mingit rolli ja uuringul puudub Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee luba.“