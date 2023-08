Lea Danilson-Järg väidab, et Kallas valetab: peaminister tõstatas vabariigi aastapäeva vastuvõtu ärajätmise

Lea Danilson-Järg kirjutas Facebookis, et osales nõupidamisel, kus pidustuste ärajätmise mõte jutuks tuli. „Presidendi vastuvõtu vajalikkuse seadis augustis 2022 toimunud valitsuskabineti nõupidamisel kahtluse alla peaminister Kaja Kallas,“ kirjutas Danilon-Järg. „Mul on see hästi meeles, sest justiitsministrina kuulasin põhiseaduslike institutsioonide ettekandeid ning järgenud arutelu suure huviga, kuna räägitu oli tihedalt seotud minu juhitud valdkonnaga.“

Kaja Kallas ütles ERR-ile, et tegemist on alatu valega ning selgelt ajendatud poliitilistest motiividest. Danilson-Järg peaministri väidetavat valetamist ei mõista. „Küll aga ei ole minu jaoks mõistetav, miks peaminister Kallas on valinud toona öeldut mitte mäletada ning tõde valeks nimetada,“ kirjutas ta.

Ta lisas, et valitsuskabineti nõupidamisel osales palju inimesi, kes arutelu kuulsid ja mäletavad. „Lisaks iganädalaselt osalenud riigisekretärile, õiguskantslerile, riigikontrolörile ning riigikantselei tugipersonalile, olid kutsutud ka riigikogu kantselei, Riigikohtu ja Vabariigi Presidendi kantselei esindajad,“ kirjutas endine justiitsminister. „Olgugi, et oma ameti tõttu nad nõupidamisel räägitut avaldada ei saa, teavad nad ju ise siiski, et Kaja Kallas presidendi vastuvõtu ärajätmise teema tõstatas.“

Samuti jääb Lea Danilson-Järgile arusaamatuks, miks on peaminister valinud „nii väikese asjaga“ enda mainet kahjustada. „Selmet tunnistada, et presidendi vastuvõtt talle ei meeldi,“ tõi ta välja.

Ta kirjutas, et peaministri jutt ei tundunud talle naljana ning presidendi eelarvetaotluse rahuldamata jätmisel ei oleks tal kõigeks vahendeid jätkunud. „Vastuvõtu ärajätmisest oleks võinud saada sundvalik, nagu selleks sai Austraalia visiidi ärajäämine,“ kirjutas Danilson-Järg.