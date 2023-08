„Käisin uuringul ja vaadati, mis on.“ Oleg Gross läks terviseprobleemidega haiglasse

Oleg Gross rääkis, et läks täna hommikul terviseprobleemide tõttu haiglasse. „Käisin uuringul ja vaadati, mis on, ja midagi eriti viga ei ole,“ teatas Gross Delfile.

Ta ütles, et on nüüdseks haiglast väljas. „Oli jah tervisega probleeme, aga praegu olen ilusti kodus, kõnnin siin Rakvere linna vahel, ei ole nagu midagi häda,“ selgitas ta.

Väite, et tegemist oli insuldiga, lükkas ta ümber. „No kas nüüd päris insuldi, aga mul oli natuke tervisega probleeme,“ ütles ta. „Enesetunne oli natuke kehv, aga insulti nüüd päris... ma ei kujuta ette, et insuldiga tegemist oleks.“

„71-aastasel ikka võib olla, et on vahest väike kahtlus, et tervisel on midagi viga ja pöördusin arstide poole,“ rääkis Gross. „Haiglasse ei pandud, midagi tõsist ei ole.“