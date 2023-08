Vladimir Svet: me ei kavatse Tallinna tänavatel enam midagi välja kaevata

Vladimir Sveti sõnul peaksid Tallinna kesklinna ehitustööd valmima sügise teises pooles. „Plaanime avada trammiliinid 2 ja 4 esimesel septembril. Trammiliinid number 1 ja 3, mis algselt plaaniti käivitada 25. septembril, hakkavad esialgu uuesti sõitma 1. oktoobril,“ rääkis abilinnapea. Sellised muudatused ajakavas olid tingitud Narva maantee ja Jõe ristmikul asuva 18. sajandist pärit Härjapea silla avastamisest. „Loodame, et uued leiud ei takista meid ehitusplatsil,“ ütles Vladimir Svet.

Poliitik nõustus, et praegu on linna teedel absoluutne põrgu ja kinnitas, et lähiajal ei ole plaanis Tallinnas uusi tänavaid kaevata. „Keskendume sellele, et augustis avame võimalikult palju teid ja avame kõik, mida on võimalik uueks kooliaastaks avada. Kümne päeva pärast anname teada, milline on olukord esimesel septembri transpordi osas ja millised ristmikud selleks ajaks avatakse,“ rääkis Svet.

Vladimir Sveti sõnul saavad kooliaasta alguseks kindlasti valmis Liivalaia, Vana-Kalamaja, Sõpruse Puiestee ja Tehnika tänavate ehitustööd. „Loodame, et saame avada osa kesklinna ristmikust. Aga sellest räägime veidi hiljem,“ sõnas abilinnapea.

Raadio 4 otsesaates arutas saatejuht Inga Palmiste koos Vladimir Svetiga Ussimäe tänava ja Väo ristmiku ühendamise plaane. Kavandatava projekti raames on kavas ehitada kahe haru vahele uus tee, mis võimaldaks Pärnamäe teed või Narva maanteed mööda sõitvatel inimestel jõuda Väo ristmikule Kärberi tänavale sisenemata.

Sveti sõnul ei ole nad ideest loobunud, kuid selle projekti arendamiseks kulub veel paar aastat, sest aktiivsed arutelud transpordiametiga veel käivad. „Fakt on see, et linn plaanib ristmiku ehitada kahetasandiliseks. Kuid me usume, et see ei ole elamurajoonide jaoks hea lahendus. Viadukti ehitamine elamute kõrvale on meie seisukohast vastuvõetamatu. Pealegi on kahetasandilise ristmiku ehitamine väga kallis,“ selgitas Vladimir Svet.