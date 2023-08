Vladimir Svet: keskendume sellele, et augustis avame võimalikult palju teid

„Keskendume sellele, et augustis avame võimalikult palju teid ja avame kõik, mida on võimalik uueks kooliaastaks avada. Kümne päeva pärast anname teada, milline on olukord esimesel septembri transpordi osas ja millised ristmikud selleks ajaks avatakse,“ rääkis Svet.

Sveti sõnul ei ole nad ideest loobunud, kuid selle projekti arendamiseks kulub veel paar aastat, sest aktiivsed arutelud transpordiametiga veel käivad. „Fakt on see, et linn plaanib ristmiku ehitada kahetasandiliseks. Kuid me usume, et see ei ole elamurajoonide jaoks hea lahendus. Viadukti ehitamine elamute kõrvale on meie seisukohast vastuvõetamatu. Pealegi on kahetasandilise ristmiku ehitamine väga kallis,“ selgitas Vladimir Svet.