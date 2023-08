VÕIMUVÕITLUS NARVAS | Uus koalitsioon ja „kibestunud“ Keskerakond. Katri Raik: keskpartei rumalast tekstist võidan ainult mina

Narvas on moodustatud uus koalitsioon – sedapuhku fraktsioonide Respekt ja Narva Heaks vahel. Võimust ilma jäänud keskerakondlased teatasid, et on oodata uut umbusaldust. Praegune Narva linnapea Katri Raik keskfraktsiooni „hüsteerilist viimast karjatust“ aga tõsiselt ei võta.