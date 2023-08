Politsei palub kaasabi Rakveres kadunud 67-aastase Urmase otsimisel

Täna keskpäeva paiku sai politsei teate, et Rakvere hooldekodust lahkus teadmata suunas 67-aastane mees. Haiglapersonali ja mehe lähedaste sõnul liigub mees vaevaliselt ning kõndimisel teeb pause. Oma terviseseisundist tulenevalt võib mees omapäi olles sattuda hätta.

Teate laekudes alustas politsei piirkonnas otsingutega. Praeguseks on üle vaadatud nii hooldekodu ümbrus, mehe varasem elukoht Rohuaia tänaval, teatripargi ümbrus ning teised aadressid Rakvere linnas, kus mees olla võiks. Suheldud on tema lähedaste ja sõpradega, kuid neistki keegi ei tea, kus mees olla võiks. Töö mehe asukoha tuvastamiseks jätkub.

Urmas on pikka kasvu, umbes 182 cm pikk. Ta on kõhna kehaehitusega ning ilma juusteta. Hooldekodust lahkudes oli tal seljas rohekas särk, jalas hallid dressipüksid ning kaasas must kott.