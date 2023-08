KUULA | „Istmesoojenduse“ erisaade: räägime põhjalikult rollerautodest

Esialgu räägimegi selgeks terminoloogia - mis defineerib rollerauto? Mis klass on L6E ja mis nõuded kehtivad? Kes nendega sõita võivad?

Edasi pisut „kiusamist“ ehk eelarvamusi rollerautode kohta - kas need kaotavad oma eesmärgi, kui juht saab B-kategooria juhiloa? Kuidas on lood turvalisusega? Kas liikluskaos kasvab, mida enam saab rooli inimesi, kes pole liiklusseadust nuusutanudki?

Mis loom on aga Eli Zero? Mõlemad saatejuhid said võimaluse sellega ka sõita ja muljetavad lähemalt ameeriklaste loodud elektrilisest kvadrikust.