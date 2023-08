Zelenskõi teatas Ukraina kõigi oblastite sõjaväekomissaride vallandamisest korruptsiooni pärast

„Meie otsused. Vabastame ametist kõik oblastite sõjaväekomissarid. Seda süsteemi peavad juhtima inimesed, kes teavad täpselt, mis on sõda ja miks küünilisus ja altkäemaksuvõtmine sõja ajal on riigireetmine,“ lausus Zelenskõi.

Zelenskõi väljendas veendumust, et see süsteem tuleb usaldada nende asemel sõjaväelastele, kes on läinud rindele või kes ei saa olla kaevikutes, sest nad on kaotanud tervise või jäsemed, aga säilitanud oma väärikuse ega ole küünilised.