„PÄEVAKORD“ | Toomas Sildam on plindris: riigimeheliku sammu tegemine jätaks mulje süüst

Olgugi, et seni teadaoleva info põhjal ei saaks Toomas Sildamile rahandusministeeriumi kantsleri Merike Saksiga peetud vestluse põhjal esitada süüdistust mõjuvõimuga kauplemises, on kogu vahejuhtumil mõru mekk man.

„See on ilmselge ärategemine,“ leiab Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. Ta täpsustab, et kindlasti polnud Reformierakonnale ajendiks presidendi kriitika automaksu plaanide kohta. „See oli viimane piisk karikasse,“ arvab ta.

Möödunud nädalal esitatud teravatele märkustele on president eelnevalt läbi kevade ja suve kritiseerinud nii parlamendi kui ka valitsuse tööd. Kobarseadusena vastu võetud seaduste välja kuulutamise hetkel pidas president oluliseks peaminister Kaja Kallase kõrval seistes rõhutada, et ei kiida heaks viisi, kuidas seadused parlamendist temani jõudsid. See oli torge valitsuse otsuse pihta siduda hääletus enda usaldamisega.

„Isegi, kui reformierakondlased (tasub meenutada, et Merike Saks ei ole erakonna liige) ootasid paar kuud küüniliselt, justkui trumpäss taskus, neile sobivat hetke Kadriorule koha kätte näitamiseks, kaaluks Sildami aetud jutt selle inetuse üles,“ ei nõustu Eesti Ekspressi ajakirjanik Geete Lehepuu Riikojaga. Ta hindab Saksi juttu veenvamaks, kui Sildami või presidendi kantseleiülema Peep Jahilo oma. „Tasub meeles pidada, et Saksi sõnul lõppes jutuajamine Sildamiga temapoolse tõdemusega, et see ei ole sobiv viis, kuidas kahte teemat siduda.“

„Päevakorra“ seekordne külalisesineja, Eesti Päevalehe poliitikatoimetaja Herman Kelomees tõdeb, et Sildami avaldustest paistab ebameeldiva detailina välja üks vale: nimelt see, et esialgses kommentaaris Delfile lausus ta, et ei tea, millisest presidendi tippametnikust jutt käib. Jutt oli temast endast. Selge vastuse, millal ja mida president asjade seisust teada sai, jättis andmata ka Peep Jahilo.

„Küllap Sildamile lähemas tulevikus mõni uus väljakutse leitakse,“ ennustab Riikoja, „kuigi kantselei ei saa seda teha kohe, sest siis nad justkui tunnistaks, et on tõesti eksinud.“