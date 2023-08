Mida ette võtta, kui tööandja praktika on iga kuu panna enim vigu teinud töötaja n-ö avalikku häbiposti?

Lisaks töölepingu seadusele peab tööandja töösuhtes järgima isikuandmete kaitse seadust (edaspidi IKS). Ehk kui tööandja soovib ettevõttes mingil põhjusel eksponeerida töötaja fotot, tuleb tööandjal arvestada sellega, et inimese keha ja nägu on tema isikuandmed ning seetõttu kohalduvad inimese pildistamisele isikuandmete kaitse reeglid. Seega, kui inimene on fotol äratuntav, on fotode avaldamiseks enamasti vajalik inimese nõusolek. Kui aga isik (töötaja) leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, näiteks avaldatakse töötaja foto vastu tema tahtmist, on töötajal õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole. Täpsemat infot seoses kaebuse esitamisega leiad SIIT.