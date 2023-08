Väikelapse kõrvalt tööle

Teisisõnu: kui töötaja töötas enne vanemapuhkusele jäämist näiteks graafiku alusel ja tema tööpäevad lõppesid hilistel töötundidel, siis ka nüüd, väikelapse kõrvalt tagasi tööle asudes on tööandja kohustatud varasemalt kokkulepitud tingimusi võimaldama ja töötaja samamoodi kohustatud neid töötingimusi täitma. Ehk seadus ei näe ette erisusi väikelaste vanematele tööaegade suhtes, mis tähendab just seda, et kui tööandjaga on kokku lepitud töötamine vahetustega, ei ole tööandja kohustatud tagama töötajale tööaega 8.00–17.00 sel põhjusel, et töötajal on väike laps.

Küll aga on võimalik antud olukorras teha vastastikuseid ettepanekuid töötingimuste muutmiseks. Töötajal on näiteks võimalik pöörduda tööandja poole ettepanekuga muuta töölepingus juba kokku lepitud tingimusi, näiteks tööaega jne. Kui kokkulepet töölepingu muutmiseks ei saavutata, tuleb tööd jätkata vastavalt kehtivatele kokkulepetele. Juhul kui töötaja enam graafiku alusel tööl käia ei soovi või ei saa, on töötajal võimalik tööleping omal soovil üles öelda või, kui lapsel ei ole veel kolm eluaastat täitunud, tagasi vanemapuhkusele minna. Tasub teada, et vanemapuhkuse ajal osalise koormusega töötamine võib mõjutada näiteks vanemapuhkuse järel kasutatavate puhkuste tasude suurust ning ka töösuhte lõppemisega seotud hüvitiste suurust.

Mida teha siis, kui tööandjal ei ole tööd pakkuda?

Väikelapse vanemal, kes kasvatab alla kolmeaastast last, on koondamise korral tööle jäämise eelisõigus. Antud eelisõigus rakendub olukorras, kus on tegemist nii-öelda võrreldavate ametikohtadega. Toome selgitava näite: ettevõttes on kaks kokka ja vajadust kahe koka ametikoha järele ettevõttes enam ei ole. Tekib olukord, kus tööandjal tuleb üks kokk koondada. Kui üks kokk kasvatab alla kolmeaastast last ja teisel kokal väikelapsi pole, siis esmajärjekorras tuleb koondada töötaja, kellel puudub eelisõigus tööle jäämiseks. Samas võib tekkida ka olukord, et tööandjal on tööl näiteks üks kokk, kes kasvatab alla kolmeaastast last, ning tööandja otsustab, et soovib koka teenust hakata sisse ostma. Sellisel juhul, kui töötajale enam tööd pakkuda ei ole, võib koondada ka alla kolmeaastast last kasvatava töötaja. Näiteks koondamise olukorras, kus mõlemad töötajad kasvatavad alla kolmeaastast last ja üks ametikoht kaotatakse, saab tööandja otsustada töötajate nn võimekuse põhjal (näiteks kiirus, oskus suhelda, haridus jne), kes talle ettevõtlusprotsessis töötajana kasumlikum on.