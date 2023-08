10 kõige enam levinud müüti töösuhetes

Müüt nr 1. „Töötaja võib katseajal, osalise või puuduva töövõime või pensionile jäämise korral töölepingu üles öelda etteteatamistähtajata.“

Tõsi on, et katseaja puhul on ette nähtud lühem etteteatamistähtaeg – 15 kalendripäeva, kuid ilma erikokkuleppe või mõjuva põhjuseta töötaja katseajal etteteatamistähtaega järgimata töölepingut üles öelda ei või. Kui töötaja ei järgi etteteatamistähtaega, võib tööandja töötajalt nõuda keskmist tööpäevatasu iga tööpäeva eest, mille võrra töötaja töölepingu ülesütlemisest vähem ette teatas. Sealjuures ei sätesta seadus töölepingu ülesütlemise tähtaegade suhtes erisusi ka tulenevalt töötaja isikust. Seega, kui erakorralisi asjaolusid ei esine, tuleb olenemata asjaolust, et töötajale on määratud osaline või puuduv töövõime või et tegu on pensionieas isikuga, kes soovib pensionile jääda, järgida tavapäraseid etteteatamistähtaegu. Erisuseks on muidu olukord, kus töötajal on töölepingu ülesütlemiseks mõjuv põhjus, näiteks kui ta ei saa teha tööd terviseseisundi tõttu.

Müüt nr 2. „Haiguslehe ajal ei saa töölepingut üles öelda.“

See müüt on levinud nii töötajate kui ka tööandjate seas. Tegelikult ei ole haigusleht töölepingu ülesütlemisavalduse edastamisel takistuseks. Oluline on, et tööandjal oleks seadusest tulenev alus töölepingu ülesütlemiseks, näiteks ei või tööandja töölepingut üles öelda põhjusel, et töötaja on lühiajaliselt töövõimetu. Selleks on periood, mis jääb alla nelja kuu. Ka töötaja võib esitada töölepingu ülesütlemisavalduse haiguslehel viibides. Seejuures etteteatamistähtaeg ei pikene haiguslehel oldud päevade võrra ehk etteteatamistähtaja hulka loetakse ka haiguslehel viibitud päevad.

Müüt nr 3. „Lõpparve tuleb välja maksta kolme päeva jooksul.“