Lääne-Aafrika riikide ühendus aktiveerib oma ühisjõud Nigeri hunta vastu

Elevandiluuranniku president Alassane Outtara ütles teleintervjuus, et kõigi 15 ECOWAS-i liikmesriigi juhid on püüdnud Nigeri huntaga dialoogi astuda, aga neile on öeldud, et hunta hoiab presidenti pantvangis edasi.

Mali ja Burkina Faso, mille eesotsas on riigipöördega võimule tulnud sõjaväelased, on väljendanud Nigeri huntaga solidaarsust ning hoiatanud, et igasugust sõjalist sekkumist peetakse sõjakuulutuseks. Ka Guinea on teatanud, et toetab Nigerit.