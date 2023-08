VIDEO | Hawaii maatikupõlengud on tapnud vähemalt 55 inimest ja umbes tuhat on kadunud

Green ütles pressikonverentsil, et hukkunute arv on kasvanud ja kasvab edasi.

Greeni sõnul on hävinud mitmeid sadu kodusid.

„Sellest toibumine võtab palju aega. Aga... me saame hakkama,“ ütles Green.

Green teatas, et tuhanded inimesed on jäänud kodutuks ja vajavad elamispinda.

Praegu otsitakse 2000 tuba inimeste majutamiseks ja pöördutakse hotellide poole. Green kutsus kõiki, kellel on Maui saarel vabu ruume, abivajajaid vastu võtma.

Politseiülem John Pelletier teatas, et võimud ei tea täpselt, kui palju inimesi on kadunud, aga tema arvates on neid umbes tuhat.