VIDEO | Hawaii maatikupõlengud on tapnud vähemalt 53 inimest ja umbes tuhat on kadunud

Hawaii osariigi kuberner Josh Green nimetas seal möllavaid maastikupõlenguid tõenäoliselt suurimaks looduskatastroofiks osariigi ajaloos, vahendab BBC News.

Green ütles pressikonverentsil, et hukkunute arv on kasvanud ja kasvab edasi.

Greeni sõnul on hävinud mitmeid sadu kodusid.

„Sellest toibumine võtab palju aega. Aga... me saame hakkama,“ ütles Green.

Green teatas, et tuhanded inimesed on jäänud kodutuks ja vajavad elamispinda.

Praegu otsitakse 2000 tuba inimeste majutamiseks ja pöördutakse hotellide poole. Green kutsus kõiki, kellel on Maui saarel vabu ruume, abivajajaid vastu võtma.

Politseiülem John Pelletier teatas, et võimud ei tea täpselt, kui palju inimesi on kadunud, aga tema arvates on neid umbes tuhat.

„See ei tähenda, et nii palju... on hukkunud,“ ütles Pelletier ning lisas, et paljud võivad olla varjupaikades või nendega ei saada lihtsalt ühendust.

Paljudes kohtades Maui saarel ei ole elektrit ega internetti, mis raskendab inimeste leidmist.

Küsimusele erinevatest hinnangutest hukkunute arvu kohta vastas Pelletier: „Me oleme leidnud 53 inimest.“

See tähendab, et kinnitatud hukkunute arv tules hävinud Lahaina linnas on endiselt 53, nagu maakond varem teatas.

„Ma ei tea, milline saab olema lõplik number. See saab olema kohutav ja traagiline,“ ütles politseiülem.