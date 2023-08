OTSEBLOGI | Venemaa ründas Ukrainat rakettidega Kinžal. Kiievis kukkusid raketi tükid lastehaigla juurde

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas, et lastehaigla territooriumile kukkusid raketi tükid, aga kannatanuid ega purustusi ei ole. Raketi tükid kukkusid veel Oboloni rajoonis eramaja katusele ja suvilakooperatiivi lagedasse kohta.

Teatatakse, et plahvatusi kuuldi ka Hmelnõtskõis ja Vinnõtsjas.

Zaporižžja oblasti sõjaadministratsiooni juhi Juri Malaško sõnul on vigastatute hulgas neli last.

Politsei teatas, et venelased kasutasid raketti Iskander-K.

ÜRO humanitaarabikoordinaator Ukrainas Denise Brown teatas, et on peatunud selles hotellis alati, kui on viibinud Zaporižžjas.