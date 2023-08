Ukrainas mõisteti neli inimest vangi riigipöörde ettevalmistamise eest Venemaa sissetungi ajal

SBU teatel on tegemist endise ülemraada liikme, oligarhi ja Vene-meelse erakonna Opositsiooni Platvorm – Elu Poolt juhi Viktor Medvedtšuki kaasosalistega. Medvedtšuk ise viibib vangide vahetuse tulemusena Venemaal , vahendab Meduza.

SBU teatel on süüdimõistetute hulgas Venemaa kodanik, erialalt sõjaväeluuraja, kes oli otseühenduses Venemaa presidendiadministratsiooni esindajate ja Vene eriteenistustega. Talle mõisteti kümneaastane vangistus. Ivano-Frankivski prokuratuuri teatel mõisteti tema üle kohut tagaselja.

Juurdluse andmetel püüdsid süüdimõistetud „sünkroniseerida“ riigipöörde Vene armee täiemahulise sissetungi algusega, et aidata Vene võimudel nii Ukrainat okupeerida.

SBU kinnitas, et süüdimõistetud tahtsid võimu haarata nende kontrolli all olnud ühiskondlike organisatsioonide kaudu Kiievis ja teistes regioonides. Need pidid algatama Kiievis niinimetatud rahvuskogu kokkukutsumise, kus oleks vastu võetud „resolutsioon“ Ukraina kõrgema sõjalise ja poliitilise juhtkonna võimult kõrvaldamise kohta.