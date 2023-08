Ita Everi lahkumise teade vallandas avalikkuses lugupidamisavalduste ja meenutuste voo. See pole üllatav, sest Ever on küllap suurim eesti näitlejaist ning oma lavakarjääri pikkuse, ampluaa mitmekesisuse ja särava isiksuse tõttu väärt kogu austust ja armastust, mida väljendatakse. Ent Alfred Baskinile oli Ita Ever esimeses järjekorras vanaema. Alfred Baskin on reedese saate külaline.