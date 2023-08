VIDEO | Hawaiil on maastikupõlengus hukkunud 36 inimest

Tuld on õhutanud möödunud orkaani tugevad tuuled. Hävinud on sadu hooneid, vahendab BBC News.

Tuhanded inimesed on pidanud Maui saarel kodudest evakueeruma ja välja on kuulutatud eriolukord.

Käimas on suur otsingu- ja päästeoperatsioon ja tuld on püütud kustutada helikopteritega.

Maui saarel on avatud tule eest evakueerumise keskused, aga ametnikud teatasid varem, et inimesed ujutasid need üle. Saar on populaarne turismisihtkoht ja külalisi on õhutatud mitte tulema.