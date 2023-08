Lasnamäel hakatakse üle kahe kuu taas muru niitma

„Mõningates kohtades on niitmata muru väga ilus ja annab palju juurde nii inimestele kui ka loodusele. Paraku iluduse ja looduskaitse kõrval peame mõtlema ka elanike turvalisuse peale. Nüüdseks näeme, et taimed on piisavalt taastunud peale põuaperioodi ning juba võivad tekitada muresid, seega alustame niitmisega,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.