Trammiliin nr 6 jätkab vähemalt septembri lõpuni

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul kaalutakse praegu ajutise Pärnu maantee suunalise marsruudi säilimist ka siis, kui ülejäänud trammiliiklus sügisel taastub ja liin nr 6 lõpetab. „Aastaid tagasi oli Tallinnas trammiliin nr 5, mis ühendas Koplit Vana-Lõuna depooga. See suleti paarkümmend aastat tagasi vähese nõudluse tõttu. Praegu on aga ajutine trammiliin nr 6 näidanud, et nõudlus Koplit ja Pärnu maanteed ühendava trammiliini vastu on taas olemas,“ märkis Svet.