FBI lasi maha sotsiaalmeedias president Bidenit ähvardanud Utah’ osariigi mehe

Robertson kirjutas esmaspäeval internetis, et kuulis, et Biden tuleb Utah’sse, ja ta kavatseb hakata „snaiprirelvaga M24 tolmu pühkima“. Enne seda postitust oli Robertson ähvardanud internetis mitmeid avaliku elu tegelasi. Ennast nimetas Robertson „MAGA Trumperiks“ (MAGA on lühend endise presidendi Donald Trumpi hüüdlausest „Make America Great Again – Teeme Ameerika jälle suureks“) ning ähvardas oma postitustes ka Trumpi-vastaste kohtuasjadega tegelevaid ametnikke.