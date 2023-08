Leht: Lääneranna vald kandis Parvel Pruunsillale raha tagasi

Lääne Elu kirjutab, et Lääneranna vald on hiljuti annetatud 40 000 eurot tagasi Parvel Pruunsilla kontole kandnud. Ühtlasi on Metsküla kooli kollektiivile saadetud laiali ka koondamisteated.

„Minu meelest on see jabur,“ ütles Pruunsild maakonnalehele, kinnitades, et raha on talle tõepoolest tagasi kantud.

Lähemalt saab lugeda Lääne Elust.

Mõne nädala eest tekitas suvisel uudismaastikul furoori asjaolu, et suurärimees Parvel Pruunsild on otsustanud Metsküla kooli saagas oma sõna sekka ütelda, toetades sulgemisele minevat väikekooli 40 000 euroga - summaga, mis kuluks kooli ühe õppeaasta ülalpidamiskuludeks.

Lääneranna vallavolikogu otsustas 20. juulil, et kool tuleks hoolimata Pruunsilla annetusest sulgeda.

Volikogu juht Armand Reinmaa sõnutsi oli põhjuseks asjaolu, et tegemist oli ühekordse toetusega. „Ilmselt leidsid volinikud, et selline ühekordne annetus ei päästa meil pikas perspektiivis kooli pidamist,“ põhjendas ta vallavolikogu otsust.

Reinmaa oli ise selgelt annetuse kasutamata jätmise ning Metsküla kooli sulgemise poolt: mõned päevad enne volikogu istungit oli ta saatnud laiali meili, kus viitas volinikele, justkui oleks Pruunsilla annetusel küljes võimalik korruptsioonimaik.

„Vaevalt et volikogus leiab üksmeelt laialdase korruptsiooniohu tekitamise võimalus ja vaevalt et Lääneranna vald oma tegevuses (avalikke ülesandeid täites) tahab olla mõjutatud mistahes „ärimeeste“ poolt tehtavatest „annetustest“. Loomulikult on olukord teine, kui vald korraldab vähem- või enampakkumise teatud juhtudel erakapitali kaasamiseks. Käesoleval juhul sellist otsust volikogu poolt tehtud pole,“ märkis ta oma kirjas.

Vallavolikogu liikme Raul Oberschneideri (Isamaa) sõnul oli volikogu 20. juuli otsus täiesti arusaamatu.

„Tegelikult ei ole ju ühtegi argumenti öeldud, miks nüüd seda raha ei kasutata. Ei anta isegi aasta võimalust, kuigi Metsküla koolile anti võimalus oodata ära riigi poolt tulev abimeede maakoolide või külakoolide toetuseks,“ ütles Oberschneider.