Norras varises osaliselt kokku tamm. Torm Hans põhjustab endiselt kaost

Norra politsei kaalus tammi õhkulaskmist, kuna riigi pikim jõgi Glåma murdis Braskereidfossi hüdroelektrijaama juures osaliselt tammist läbi.

Õnnetuse põhjustas torm Hans, mis on viimastel päevadel põhjustanud kaose kogu Põhja-Euroopas ning tekitanud Lõuna-Norras ulatuslikke üleujutusi ja maalihkeid. Jõgede veetaseme tõus peaks jätkuma ka neljapäeval.

Kolmapäeval suri jõkke kukkumise tagajärjel 70-aastane naine. Innlandeti maakonnast evakueeriti 700-800 inimest.

Kolmapäeval suleti kõik põhimaanteed Oslo ja Trondheimi vahel.

Innlandeti politseiringkonna personaliülem Pål Erik Teigen ütles, et tema jõud jälgisid Braskereidfossi tammi ja tegid koostööd elektrijaama omaniku Hafslund Ecoga.

Nad olid kaalunud kontrollitud plahvatuse korraldamist, kuid kui vesi hakkas külje alt läbi tulema, otsustasid nad, et parim lahendus on plahvatus ära jätta.

„Selles Norra osas on meil viimastel päevadel vihma tõttu väga raske olukord. Kui ma teeksin politseile koolituse, ei mõtleks ma isegi oma metsikumates unenägudes sellisele probleemile meie ringkonnas,“ ütles ta.

„Meil on kõikjal palju maalihkeid, meil on koduta inimesi, palju inimesi evakueeritud, kõik teed on suletud ja kõik jõed on üle voolanud,“ lisas Teigen. Ta sõnas: „See on meie jaoks suur kriis. Ma pole kunagi midagi sellist näinud.“

Hafslund Eco ütles, et Braskereidfossi rike põhjustas vee sattumise elektrijaama.

Ettevõte teatas avalduses: „Vesi on nüüdseks läbinud täitetammi, mis asub elektrijaama kõrval. Esialgu paistab, et vee ärajuhtimine läbi täitetammi sujub hästi.“

„Glåmas on tormi Hans tagajärjel palju vett ning vee elektrijaamast mööda suunamiseks on kaalutud mitmeid erinevaid meetmeid, sealhulgas lõhkamist. Praegu leitakse, et õhku lasta ei tohiks,“ lisas ta.

Valitsuse hüdroloogiainstituut NVE teatas, et osa Ida- ja Kesk-Norrast on endiselt punases valmisolekus ning paljude jõgede veetase on rekordtasemel. „Paljudes jõgedes ja järvedes tase veel tõuseb,“ ütles hüdroloog Tuomo Saloranta.

Mõjutatud piirkondi külastanud Norra peaminister Jonas Gahr Støre ütles, et ees ootab tohutu väljakutse. „Kui vihm lakkab, algab uus väljakutse: vee peab välja saama,“ ütles ta.