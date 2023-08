Hispaaniat räsib suve kolmas kuumalaine

Lõuna-Euroopa riigid on sel suvel maadelnud rekordiliselt kõrgete temperatuuridega, mis sunnib ametivõime hoiatama terviseriskide eest. Eriti on fookuses eakad ja tervisehäiretega inimesed.

Lisaks kuumale ilmale on hetkel tipppunktis ka turismihooaeg ning Madridi külastavad turisid said oodatust rohkem päikest. Prado muuseumis pritsisid muuseumitöötajad järjekorras seisvaid külastajaid veega. Turistid ütlesid, et hoiavad end varjus, joovad palju vett ja söövad jäätist, et end kuuma eest kaitsta.