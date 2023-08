Nigeri hunta süüdistab Prantsusmaad õhuruumi rikkumises ja riigi destabiliseerimises

Avaldus tuli mõni tund pärast seda, kui endine mässuliste juht algatas liikumise riigipöördega võimule tulnud hunta vastu, et taastada kukutatud presidendi Mohamed Bazoumi võim. Tegu on esimese sisemise vastupanuga valitsevale armeele.

See ei ole esimene kord, kui Nigeri riigipöörde juhid süüdistavad Prantsusmaad nende õhuruumi rikkumises. Pariis on seda eitanud. Kolmapäevasele avaldusele pole prantslased veel reageerinud.

Riigipööre tekkis küll sisepoliitilistest pingetest, kuid Nigeri asukoha ning maavarade tõttu on muutunud probleem rahvusvaheliseks. Lääne-Aafrika piirkondlik blokk ECOWAS, ÜRO ja lääneriigid on avaldanud huntale survet, et viimane tagasi astuks. Mali ja Burkina Faso on lubanud huntat aga kaitsta.