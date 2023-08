FOTO | Kadrinas rünnati meest terava esemega, kannatanu viidi haiglasse

Prokuratuuri avalike suhete nõunik Kristiina Kivari sõnas Delfile, et juhtumi menetlus on veel algusjärgus, kuid seniste tõendite pinnalt on alust kahtlustada 40- ja 43-aastast meest 34-aastase mehe kehalises väärkohtlemises. „Kahtluse all olevad mehed on varem kriminaalkorras karistatud,“ kinnitas Kivari.