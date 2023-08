ÜLEVAADE | President Karis jäi rahata. Kes ja mille jaoks on saanud varem toetust valitsuse reservist?

Viimasel ajal on poleemikat tekitanud presidendi kantselei rahaline seis ning hiljutine kajastus näitab, et kantseleil jääb raha puudu isegi välisvisiitideks.

Rahandusministeeriumi riigi majandusaasta koondaruannetest ning selle aasta andmetest selgub, et alates 2020. aastast on valitsuse reservist eraldatud ligi 900 miljonit eurot. Kolmel eelneval aastal on kasutusse läinud ligi 700 miljonit.