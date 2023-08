Ukrainale osteti anonüümselt 50 tanki. Teadaolevalt on ostjaks Saksa firma Rheinmetall

Esimesed tundmatu riigi ostetud Leopard 1 tankid saadeti Ukrainasse Belgiast, teatab Belgia väljaanne Business AM.

Business AM-i andmetel müüs Belgia tankid OIP Land Systemsile hinnaga 15 000 eurot tükk. Belgia armeel ei olnud piisavalt angaare, et mahutada kasutuseta tehnikat, mistõttu müüdi tankid dumpinguhindadega, selgitab väljaanne.

Selle tulemusena müüs ettevõte tankid edasi ning need ostis teine tundmatuks jääv riik. Juba praegu saadetakse esimesed remonditud Leopardid Saksamaa ja Itaalia kaudu Ukrainasse. Teel varustatakse neid ka uute relvasüsteemidega, teatab Business AM.

OIP Land Systemsi tegevjuht Freddy Versluys ütles Reutersile, et on nüüd müünud kõik 50 tanki teisele Euroopa valitsusele, mida ta ei saanud konfidentsiaalsusklausli tõttu nimetada. Ta ütles, et ei saa ka hinda avaldada.