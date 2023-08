Anonüümseks jääda sooviv riik ostis Ukrainale 50 tanki

Esimesed tundmatu riigi ostetud Leopard 1 tankid saadeti Ukrainasse Belgiast, teatab Belgia väljaanne Business AM.

Business AM-i andmetel müüs Belgia tankid OIP Systemsile hinnaga 15 000 eurot tükk. Belgia armeel ei olnud piisavalt angaare, et mahutada kasutuseta tehnikat, mistõttu müüdi tankid dumpinguhindadega, selgitab väljaanne.

Selle tulemusena müüs ettevõte tankid maha ning need ostis teine tundmatuks jääv riik. Juba praegu saadetakse esimesed remonditud Leopardid Saksamaa ja Itaalia kaudu Ukrainasse. Teel varustatakse neid ka uute relvasüsteemidega, teatab Business AM.

Seni on tööstusettevõtetelt ostetud Leopard 1 tankide Ukrainasse viimisest teatanud vaid Saksamaa, Taani ja Holland.

Saksamaa väljaande Handelsblatti andmetel omandas 50 Leopard 1 tanki Saksa firma Rheinmetall, plaanides need uuesti varustada ja seejärel Kiievisse saata. Selle tulemusena saaks 50-st Ukrainale ostetud tankist lahinguvalmis umbes 30 tükki, kirjutab ajaleht.

Kaheksandal augustil teatas USA, et on heaks kiitnud esimese partii Abramsi tankide saatmise Ukrainasse. Ukraina territooriumile toimetataks need varasügisel. Kokku loodab Washington Kiievisse tarnida 31 Abramsi tanki.