Idapiiri ehitust ei ole plaanis kiirendada. Läänemets: plaanide ümbertegemine protsessi kiiremaks ei muuda

Läänemetsa sõnul valmib piir kiiresti: pool piirist on füüsiliselt valmis, teise poole osas on peaaegu kõik hanked töös ning seal midagi kiirendada enam ei anna. „Me võime hakata seda [plaani] ümber tegema, aga see seda protsessi kiiremaks ei tee,“ sõnas ta.